跨年人潮瘋 北捷總運量破226萬人次
2017-01-01 00:45
台北捷運公司統計，跨年總運量達226.7萬人次。（記者黃建豪攝）
〔記者黃建豪／台北報導〕2017年台北最HIGH新年城跨年晚會昨晚於台北市政府前廣場舉行，人潮自下午4時後開始聚集，並晚間10時達到高峰，但台北捷運公司統計，去年12月31日總運量達226.7萬人次，相較去年同期的266.3萬人次，降幅約為1成5。
北捷今年動員1500名員工，連續42小時不收班，並加密重點三線板南線、淡水信義線與松山新店線路線班次，並實施車站三級管制，建議民眾避開市政府站與台北101世貿站人潮，提前於國父紀念館站、信義安和站下車，再步行到跨年晚會會場，同時再次由員工籌組「潮天團」，引導民眾不推擠。
北捷表示，捷運人潮從下午5時後率續提升，在晚間10時後達到高峰，跨年倒數前2小時，也就是晚間10時至凌晨12時為高峰期，但去年市政府站及台北101世貿站月台並未出現過載人潮，因此凌晨12時前未實施跳站停車，但於凌晨12時接近散場後，在這兩站按照規劃，會固定安排3分之1列車過站不停，好讓部分列車有空間讓下一站的民眾上車，並透過廣播和跑馬燈宣導。
北捷統計，跨年總運量為226.7萬人次，與去年同期的266.3萬相比，少了39.6萬人次，但去年碰上上班日，因此扣除上下班人次後，人潮其實相當；另統計市政府站、國父紀念館站、台北101世貿站及象山站，截至昨晚11時，出站運量約30.2萬人次，較前次跨年運量約小增600人次。
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