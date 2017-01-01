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摩天輪燈光秀+180秒煙火 林佳龍5566合體跨年

全台最大摩天輪燈光秀搭配煙火，美輪美奐。（記者李忠憲攝）

2017-01-01  00:48

〔記者李忠憲／台中報導〕「2017花Young台中」跨年晚會昨晚熱鬧滾滾，市政府今年採雙主場，分別在麗寶樂園（后里場）以及洲際棒球場（台中場），其中，台中新地標，同時也是全台最大，高120公尺的摩天輪「天空之進行180秒燈光秀，搭配煙火，以色彩繽紛各式花朵呈現，包括牡丹、菊花、讓觀眾驚呼「好美！」

「3、2、1」台中市長林佳龍午夜也親到后里跨年現場，與4缺1的亞洲天團「5566」陪伴現場近11萬名觀眾一起跨年，並迎接2017年。

林佳龍表示，今晚雙主場都大爆滿，很高興大家來到台中跨年，在跨年之後台中市就要準備2018世界花卉博覽會各項工作；祝福大家新的一年心想事成！

立法院副院長蔡其昌也代表立法院祝福大家新的一年事事如意，立法委員洪慈庸也歡迎大家常到后里來玩，並祝福所有朋友2017都能有順利的一年！

從新竹來的黃小姐說，第一次看摩天輪搭配煙火秀，真的非常難得，雖不及其他大型煙火秀，但有不同之美。台中吳先生則說，后里難得有如此棒的煙火，希望明年能繼續在這辦跨年。

新聞局長卓冠廷表示，因為是第一次舉辦，仍有改善空間，明年一定辦得更好。

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  • 五五六六將海報丟往台下，引起騷動。（記者李忠憲攝）

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  • 全台最大摩天輪燈光秀搭配煙火，美輪美奐。（記者李忠憲攝）

    全台最大摩天輪燈光秀搭配煙火，美輪美奐。（記者李忠憲攝）

  • 市長林佳龍與立法院副院長蔡其昌等人到場與民眾跨年。（記者李忠憲攝）

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  • 全台最大摩天輪燈光秀搭配煙火，美輪美奐。（記者李忠憲攝）

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  • 五五六六在台上演唱，台下歌迷為之瘋狂。（記者李忠憲攝）

    五五六六在台上演唱，台下歌迷為之瘋狂。（記者李忠憲攝）

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標題：摩天輪燈光秀+180秒煙火 林佳龍5566合體跨年


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