台中跨年晚會 雙主場迎接2017

2017-01-01 00:38

〔中央社〕「2017花Young台中」跨年晚會在洲際棒球場、后里麗寶樂園以雙主場形式熱鬧登場。台中市長林佳龍在后里與民眾倒數跨年，180秒煙火更融入花朵特效，象徵準備迎接2018台中花博。

迎接2017年，台中市政府規劃雙主場演唱會跨年，洲際場(台中現場)是國內史上第一個在棒球場內舉行的跨年晚會，后里現場則是在全台最高的摩天輪旁跨年。

隨著各團體的精彩表演，以及倒數時刻接近，人潮愈來愈多，整個洲際棒球場塞滿人，周邊也有更多擠不進來的歌迷，在戶外透過主辦單位安排的大螢幕收看轉播，全場估算約有8萬人；加上后里現場11萬人，以及市府台灣大道廣場轉播現場也有1萬人一起在大螢幕狂歡，總計市府舉行的跨年晚會共吸引20萬人參加。

倒數時刻，林佳龍與市府多位局處首長、立法院副院長蔡其昌及各界貴賓在后里麗寶樂園，與民眾準備倒數，迎接新的一年到來。

林佳龍表示，今年跨年晚會雙主場都大爆滿，很高興大家來到台灣的中心「台中」，今年跨年後就要準備2018台中花博，期待新的一年大家心想事成。

蔡其昌則代表立法院祝福每一個人事事如意、心想事成，他說，過去的一年不論快樂難過，倒數之後就把舊的一年丟掉，一起迎接新的一年。

「5、4、3、2、1」，全場觀眾倒數跨年後，洲際場施放總長度180秒、共8888發煙火，融合華麗色彩、特效煙火帶來速度感，絢麗奪目；后里現場則施放8248發，總長同樣180秒，配合后里花卉主題，設計花朵造型煙火，唯美浪漫。