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劍湖山瘋跨年 數萬遊客熱情迎接2017 跨年驚魂！ 淡水河遊艇勾到魚網 30餘人待援 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水 最High新年城 一起迎接2017
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劍湖山瘋跨年 數萬遊客熱情迎接2017

古坑劍湖山遊樂世界跨年煙火秀盛大登場。（記者廖淑玲攝）

2017-01-01  00:42

〔記者廖淑玲／雲林報導〕「5、4、3、2、1，Happy New Year」古坑劍湖山遊樂世界施放長達800秒的跨年煙火秀，陪伴數萬名遊客歡度跨年夜，群眾熱情吶喊擁抱，歡送2016，迎接2017。

古坑劍湖山遊樂世界跨年煙火秀盛大登場，長達800秒璀璨煙火，同時施放1萬800顆色彩鮮豔的高中低空煙火，再搭配亮麗繽紛的環場燈光秀，吸引數萬民眾及遊客同樂倒數跨年，迎接新的一年。

今天的跨年晚會找來有氧天王潘若迪及新生代主持人阿諾聯手主持，潘若迪現場教學10招，帶動全場有氧搖擺800秒，另有藝人郭靜、搖滾樂團Under Lover、偶像派歌手愛紗、阿達、實力派唱將No Name等新世代青春偶像陪伴大家High翻跨年夜。

不少遊客中午過後就陸續進園，享受進園優惠，玩過多項遊樂設施後再卡位跨年，告別2016年，在耀眼的煙火中迎接燦爛的2017年。

夜市當紅人氣王「寶島叫賣哥」也在現場叫賣，以幽默詼諧的熱情，帶動全場氣氛，主持人也邀請民眾上台分享新年新希望，還有人現場求婚，為跨年晚會注入一波波的高潮，雲林縣長李進勇也率領所有一級主管陪伴大家在劍湖山瘋跨年。

今天下午4點起到元旦凌晨4點止，雲林縣警察局出動逾200名警力，全面加強劍湖山周圍及外圍道路交通管制、疏導、取締違規停車、攤販。

今晚8點起劍湖山在古坑綠色隧道也有接駁車載送進園，跨夜12點30分起再用接駁車載送離園，順利減少車流及堵塞，贏得好評。

相關影音

在漫天燦爛煙火中，遊客們一起迎接2017年。（記者廖淑玲攝）

現場遊客人山人海。（記者廖淑玲攝）

古坑劍湖山遊樂世界跨年煙火秀盛大登場。（記者廖淑玲攝）

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