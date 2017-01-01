台南「彩虹跨年」 百位支持者一起倒數熱舞

主辦單位在在舞台上高舉彩虹旗。（記者王捷攝）

2017-01-01 00:41

〔記者王捷／台南報導〕台南環保、性別、藝文團體「能盛興工廠」今日上午發起「2016彩虹台南遊行」，上午遊行隊伍從水萍塭公園集合出發，沿路以嘉年華歡樂方式舞動鼓音，至少有上千人參加，到了晚間又齊聚在水萍塭公園，與支持者一起迎接2017年，倒數後支持者留在現場跳舞，也有支持者開心擁抱。能勝興工廠的成員指出，很開心有更多人站出來。

上午遊行凝聚許多支持者上街，能盛興工廠強調，希望凝聚大家溫暖、堅定的力量，讓大眾互相理解，彼此尊重，共同呼籲台南市政府有義務及能力，讓台南成為更為性別友善的城市。

警方指出，在一週前就接到彩虹跨年的通知，當時警方相當擔心現場會有脫序的行為，不過直到晚會結束，都沒有類似妨害風化的情況發生，主辦單位準時開始撤離。

晚會倒數後，眾人齊聚在現場跳舞，高舉彩虹旗，場內不少支持者男伴女裝，支持同性平權，能盛興工廠其中一員強調，能盛興工廠有11人，她僅代表個人表示，她很開心能看見台南有這麼多人站出來。

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