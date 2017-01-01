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台南跨年晚會 賴清德、陳金鋒陪民眾倒數

賴清德、陳金鋒手持球棒、強棒出擊，為新的一年祝福。（記者林孟婷攝）

2017-01-01  00:33

〔記者林孟婷／台南報導〕2017台南心時代跨年晚會今日於高鐵台南站前廣場熱鬧登場，由綜藝天王胡瓜領軍，帶領Janet、浩角翔起、白家綺等人主持，邀請多位藝人上台演出，最後倒數階段，則是由台南市長賴清德、巨砲陳金鋒等人陪民眾一起跨年倒數、全場嗨翻。

晚間11點半左右滅火器樂團上台演唱「島嶼天光」、「曾經瘋狂」等多首歌曲、現場瞬間炒熱，巨砲陳金鋒現身時更引爆現場瘋狂，胡瓜提問明年有何新計畫，陳金鋒則表示，將會做好經典賽教練一事，為台灣棒球繼續貢獻心力。

在最後倒數時刻，台南市長賴清德率領台南市府一級主管、議長賴美惠、立委黃偉哲、陳亭妃以及多位台南市議員，穿著棒球衣上台陪民眾一起跨年倒數。

台南市長賴清德致詞時表示，2016年對台南市而言是辛苦的一年，台南市面臨重大地震災情，感謝警義消和救難人員協助救災，同時也相當感謝全國鄉親、海內外朋友捐助大筆善款幫助台南市震災重建，「感謝每一個對台南市地震幫助的人」，賴清德深深一鞠躬表達感謝。

賴清德說，同時也感謝台南市民在這段期間彼此互助、團結，這也是台南市最珍貴的資產，揮別2016把地震的不愉快放在過去，共同迎接新的一年，「要打斷手骨顛倒勇」。

賴清德說，台南市的進步發展絕不會因為這樣一個事變而停止向前，「大家一起努力迎接新希望的一年」。

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  • 台南市長賴清德（中）、巨砲陳金鋒（左）上台陪民眾一起跨年倒數。（記者林孟婷攝）

    台南市長賴清德（中）、巨砲陳金鋒（左）上台陪民眾一起跨年倒數。（記者林孟婷攝）

  • 滅火器樂團演唱「島嶼天光」，現場嗨翻。（記者林孟婷攝）

    滅火器樂團演唱「島嶼天光」，現場嗨翻。（記者林孟婷攝）

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