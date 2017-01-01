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101煙火首次結合燈光秀 絢爛程度勝以往

2017-01-01  00:27

〔記者郭逸／台北報導〕台北101今年的跨年煙火秀首度結合燈光秀，民眾大多持正面評價。今年第三度到北市府前廣場觀看101煙火秀的江同學說，煙火和燈光結合得很完美，樣是相當多元且賞心悅目；另一名50歲的張姓婦人最初覺得燈光秀有點弱，但隨著煙火、燈光密集出現，她覺得今年的絢爛程度更勝以往。

台北101每年跨年煙火秀皆是眾所矚目的焦點，今年第13次的跨年煙火主題「點亮台灣」，有長達238秒的燈光煙火秀。首度結合燈光，除引進800盞電腦燈，還找來台灣煙火、燈光、音樂團隊，堪稱台味十足，並將搭配以金色為主的煙火花色。

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  • 台北101今年的跨年煙火秀首度結合燈光秀。（記者方賓照攝）

    台北101今年的跨年煙火秀首度結合燈光秀。（記者方賓照攝）

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