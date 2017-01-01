嘉市「2017全嘉藝起來」跨年晚會 越夜越熱鬧！

宇宙人樂團壓軸演唱，台下有人揮舞彩虹旗。（記者陳璟民攝）

2017-01-01 00:13

〔記者陳璟民／嘉市報導〕嘉義市「2017全嘉藝起來」跨年晚會，越夜越熱鬧！隨著受邀演出的樂團、歌手大展才藝，也因晚餐時段過後，人潮洶湧而來欣賞同歡，晚上10點估計已破5萬人次。

嘉市這次跨年晚會活動場地，選在市立棒球場附近原台灣燈會燈區舉行，一名吳姓女子受訪說，這個場地比之前在市府前廣場還好，停車也方便，加上有餐飲美食攤商環場供應，大小朋友可以邊聽歌、邊嘗東西，快樂跨年。

宇宙人樂團壓軸演唱，半小時多連唱數首，粉絲高舉並搖著彩色螢光棒呼應節奏，氛圍樂到最高點。

散場之後，協助維安工作的警察、消防人員撤離，環境清潔人員隨即打掃場地、清運垃圾，以最快速度恢復市容乾淨。

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嘉義市「2017全嘉藝起來」跨年晚會，越夜越熱鬧！。（記者陳璟民攝）

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嘉義市跨年晚會散場，環境清潔人員隨即打掃場地、清運垃圾，以最快速度恢復市容乾淨。（記者陳璟民攝）