「浩角翔起」嗨爆全場 台南跨年晚會湧人潮
2016-12-31 23:42
藝人團體「浩角翔起」發揮唱跳功力，電音版「燒肉粽」嗨爆全場。（記者林孟婷攝）
〔記者林孟婷／台南報導〕即將進入倒數時段，藝人團體「浩角翔起」率領16位舞者熱鬧開唱，浩子以歌曲「小幸運」帶來溫暖甜蜜，浩子更大跳PPAP氣氛瞬間炒熱。
浩子與阿翔展現唱跳好功力，不僅大唱電音版「燒肉粽」，並且展現超強舞藝，最後END阿翔果真拿出一顆肉粽，浩子則是拿出一罐甜辣醬作勢要淋上去，讓台下觀眾笑聲不斷。
「宅男女神」郭書瑤隨後登台演出，演唱「愛的抱抱」等多首歌曲，熱歌勁舞嗨爆全場，一襲白色短洋裝則是露出「瑤瑤」好身材，讓台下觀眾拍照、閃光燈閃個不停，台下尖叫聲不斷。
跨年晚會適逢假日加上天氣好，現場已經擠滿前來參加跨年晚會的民眾，主辦單位預估人潮會比去年的20萬人次還要多。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 總統府春聯賀詞爭議 東華系主任須文蔚挺「自由」
- 成本上揚撐不住 「鬍鬚張」魯肉飯漲價了
- 迎向2017年 佛教團體新年祝福
- 罕病生21歲才讀完高一 靠自學錄取清大
- 「宅男女神」李毓芬薄紗登台 台南跨年晚會嗨翻天
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 富邦悍將LOGO亮相 與兄弟有意外巧合
- 年金改革腹案 公教所得替代率降到60％至70％
- 拉拉山神木區步道 明起開放至5號神木
- 登革熱防疫見效 衛局︰要看3年
- 鴻夏聯軍抗三星 2837億中國蓋面板廠
- 苗市添社區巴士 元月上路
- 機捷貼心服務多 預辦登機作業 經常出國民眾超期待
- 《小鹿斑比》華裔藝術家 黃齊耀106歲逝世
- 福隆迎曙光 千人敲鐘搶先「鷄」
- 白家綺自評87分 跨年大露D奶給人看
- 台股封關// 政院送8紅包 被譏馬政府翻版
- 周邊交管 用路人繞道
- 抬車搶救騎士 16人力扛20分鐘
- 趁女友住院 逼她女兒打手槍
- 組社區醫療群 衛福部放寬標準
- 諜對諜大事紀
- 自由廣場》《李筱峰專欄》外館該正名「台灣」了！
- 癱男病死床上 3兄弟遺棄致死起訴
- 食光走廊 包子、饅頭、花捲、豆沙包……
- 湯德章受難事蹟 市長建議納教材
- 大樂透頭彩摃龜
- 自己的市旗自己選 台中新市旗明起i-Voting
- 生活可樂罐 什麼記……
- 元旦看診不打烊 南投醫院APP供查詢
- 桃市跨年晚會抽機票 升旗健走也有獎
- 反骨葛仲珊 皇后霸氣回歸
- 新港國中小人事縮編 家長揚言抗議
- 日本大叔實測「自拍燈」 加上兔耳朵後變正妹
- 頭城火車站拉皮 完工啟用
- 灰熊大草原 大選後持續竊密
- 避暑別墅化身間諜窩 美下令關閉
- 浩翔唱《燒肉粽》好乾 直白請求全場都傻了
- 旅德僑民發聲明 力挺駐德代表謝志偉
- 跨年彩排好吵 北市環局僅開2告發單
- 蔡出訪過境美國…是否晤川普團隊引關注
- SBL》裕隆拉尾盤宰台銀 周士淵距4千大關只剩21分
- 中再阻資金外逃 跨境交易20萬須報告
- 明年有線電視月費 竹縣570、竹市540元
- 搖滾+甜美 郭書瑤設計點子自己秀
- 荖葉園黑網垃圾 回收再延3個月
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：「浩角翔起」嗨爆全場 台南跨年晚會湧人潮
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分