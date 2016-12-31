「浩角翔起」嗨爆全場 台南跨年晚會湧人潮

藝人團體「浩角翔起」發揮唱跳功力，電音版「燒肉粽」嗨爆全場。（記者林孟婷攝）

2016-12-31 23:42

〔記者林孟婷／台南報導〕即將進入倒數時段，藝人團體「浩角翔起」率領16位舞者熱鬧開唱，浩子以歌曲「小幸運」帶來溫暖甜蜜，浩子更大跳PPAP氣氛瞬間炒熱。

浩子與阿翔展現唱跳好功力，不僅大唱電音版「燒肉粽」，並且展現超強舞藝，最後END阿翔果真拿出一顆肉粽，浩子則是拿出一罐甜辣醬作勢要淋上去，讓台下觀眾笑聲不斷。

「宅男女神」郭書瑤隨後登台演出，演唱「愛的抱抱」等多首歌曲，熱歌勁舞嗨爆全場，一襲白色短洋裝則是露出「瑤瑤」好身材，讓台下觀眾拍照、閃光燈閃個不停，台下尖叫聲不斷。

跨年晚會適逢假日加上天氣好，現場已經擠滿前來參加跨年晚會的民眾，主辦單位預估人潮會比去年的20萬人次還要多。