北捷運量晚間11點破216萬人次 比去年少39萬

台北捷運晚間9時半後人潮大增。（記者黃建豪攝）

2016-12-31 23:36

〔記者黃建豪／台北報導〕2017年台北最HIGH新年城跨年晚會登場，人潮自晚間9時半後接近高峰，台北捷運公司統計，今年跨年捷運運量，截至晚間11時達216萬6千人次，相較去年同期減少約39萬千人次。

北捷數據顯示，今年跨年捷運運量相較去年減少，但去年跨年夜為週五，扣除上下班人次後，其實今年與去年人潮相當。

北捷提醒，晚間10時以後，市政府站出口2與轉運站鐵門及阪急連通道、出口3與微風信義連通道均已關閉。