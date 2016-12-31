就地野餐！ 桃園跨年晚會成另類露天音樂會

不少民眾闔家席地而坐，宛若露天音樂會。（記者謝武雄攝）

2016-12-31 23:20

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市跨年晚會今晚在桃園區藝文園區登場，由於天氣出奇的好，不少民眾闔家出遊，將塑膠墊往地上一鋪，就地野餐，成為名副其實的露天音樂會，悠閒的步調，與舞台前瘋狂的追星族截然不同。

桃園市跨年晚會，今天中午就開始彩排，不少粉絲中午就到場佔個好位置，有的更自行製作寫著偶像名字廣告牌，追星程度讓人瘋狂，而隨著藝人們輪番表演，現場氣氛更是high到最高點。