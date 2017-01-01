| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
劍湖山瘋跨年 數萬遊客熱情迎接2017 跨年驚魂！ 淡水河遊艇勾到魚網 30餘人待援 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水 最High新年城 一起迎接2017
 首頁 > 生活

熱水器裝對地方嗎？ 桃園燃氣熱水器遷移補助來囉！

2017-01-01  00:16

〔記者李容萍／桃園報導〕你家的熱水器裝得安全嗎？桃園市106年度的燃氣熱水器遷移補助的登記1月1日起跑。

消防局指出，這項燃氣熱水器遷移補助從元旦起至4月30日止受理登記，額滿為止；申請對象為設籍市民，經由消防局認定一氧化碳中毒潛勢戶者，補助金額最高3000元，低收入戶最高1萬元。

消防局提醒此申請適用於家中本來使用燃氣（瓦斯等）熱水器，電熱水器不在補助範圍內。

廣告
  • 熱水器有裝對地方嗎？桃園燃氣熱水器遷移補助來囉！（記者李容萍攝）

    熱水器有裝對地方嗎？桃園燃氣熱水器遷移補助來囉！（記者李容萍攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 熱水器
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 迎接2017！好友派對輕鬆辦！
❉歡聚一堂沙拉盤
❉人見人愛開胃菜
❉Party點心150道
❉Happy飲品31款
轉寄

標題：熱水器裝對地方嗎？ 桃園燃氣熱水器遷移補助來囉！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月1日‧星期日‧丙申年臘月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.