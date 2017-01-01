熱水器裝對地方嗎？ 桃園燃氣熱水器遷移補助來囉！

2017-01-01 00:16

〔記者李容萍／桃園報導〕你家的熱水器裝得安全嗎？桃園市106年度的燃氣熱水器遷移補助的登記1月1日起跑。

消防局指出，這項燃氣熱水器遷移補助從元旦起至4月30日止受理登記，額滿為止；申請對象為設籍市民，經由消防局認定一氧化碳中毒潛勢戶者，補助金額最高3000元，低收入戶最高1萬元。

消防局提醒此申請適用於家中本來使用燃氣（瓦斯等）熱水器，電熱水器不在補助範圍內。