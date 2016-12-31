32年風雨無阻 中原學子「溜」到總統府迎接2017
2016-12-31 23:17
32年風雨無阻，中原學子準備好了要「溜」到總統府迎接2017年。（記者李容萍攝）
〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中原大學溜冰社及單車休閒社的學生，32年來風雨無阻、年年在跨年夜以直排輪、單車方式從中壢出發前往總統府參加元旦升旗，車隊夜行45公里，挑戰自己的意志及體力，同時表達對國家的熱情；這項傳統源於學長姊「為了在新年的第一天，做件有意義、有挑戰的事」。
此次活動獲得清大、中興、宜蘭、東海、逢甲、彰師等大學及虎尾科大、萬能科大響應，共號召溜冰隊105人、自行車隊110人，經整隊後從中壢沿著省道經桃園醫院、迴龍、三重，經過重新橋、忠孝橋，於清晨5點到達館前路，再以步行至總統府參加元旦升旗典禮，迎接清晨的第一道曙光和嶄新的開始！
晚上12點出發前，邀請中原熱音社、國樂社、嘻研社以樂音和歌聲助陣，元旦倒數計時後眾人在煙火絢爛歡呼聲中，由學務長饒忻鳴槍出發前進總統府。
連續3年參與活動的機械系學生侯呈翰表示，考量安全及人數眾多，騎乘速度會儘量配合團隊需求不會太快，今年路線並增加北門、監察院、國家音樂廳及東門等地點，讓整個路途行經更多在地景點。
因應跨年夜間的低溫，中原大學學務處準備禦寒用的魔術頭巾，全程請警方協助交通管制，並準備大巴士及8輛車隊隨行支援，以照護學生的安全和健康。
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