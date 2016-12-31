「雞首壺」迎雞年 麻豆總爺藝文中心陶展迎新春

雞年雞首壺特別，有雞首造型的壺口。（記者楊金城攝）

2016-12-31 22:53

〔記者楊金城／台南報導〕麻豆總爺藝文中心舉辦新春特展「天渾地厚」殷金磬手捏陶藝展，今天展出到2月28日，展出100件手捏陶，其中為迎接雞年，殷金磬特地創作雞首壺很特別。

陶壺創作20多年的前台南市警局3線1星保安大隊長殷金磬，退休4年來，更專心創作陶藝，他為雞年特地創作雞首壺，茶壺的出水壺口用雞首的造型，有公雞的雞冠、雞嘴，可謂獨一無二的手捏陶壺。

殷金磬說，柴燒的特色就是變化難以預期，直到開窯才見真章。

「天渾地厚」殷金磬手捏陶藝展，以雞首壺為主題，還展出鳳凰壺、龍鳳呈祥壺、葫蘆壺、樹段壺、吉祥壺等各種造型壺。

殷金磬從愛茶、愛壺到自己創作茶壺，手藝自然不矯作，變幻出不同的茶壺風景，令人為之驚艷。

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