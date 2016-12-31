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歡送2016！ 嘉市跨年晚會「旺福樂團」火力全開

「旺福樂團」出席嘉市跨年晚會，現場演唱「迷你裙」等歌。（記者王善嬿攝）

2016-12-31  22:48

〔記者王善嬿／嘉市報導〕歡送2016、迎接2017！「全嘉藝起來」嘉義市跨年晚會今晚7點登場，10多組樂團及歌手熱力接唱，連續5個半小時HIGH翻新生路原台灣燈會會場，現場結合夜市、文創攤位，10點已湧入約5萬人次。

晚會由「RCM樂團」、歌手符瓊音開場，爆發力的表演讓台下觀眾聽得如癡如醉，在地樂團「美秀集團」持霓虹火箭道具，一出場就吸引觀眾目光；「旺福樂團」、「滅火器樂團」火力全開，其中「滅火器樂團」演唱「繼續向前行」、「曾經瘋狂」等歌時，台下觀眾拉起彩虹旗，氣氛嗨到最高點。

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  • 嘉市跨年晚會登場，「滅火器樂團」演唱「曾經瘋狂」等歌。（記者王善嬿攝）

    嘉市跨年晚會登場，「滅火器樂團」演唱「曾經瘋狂」等歌。（記者王善嬿攝）

  • 嘉義市跨年晚會，符瓊音演唱多首膾炙人口歌曲。（記者王善嬿攝）

    嘉義市跨年晚會，符瓊音演唱多首膾炙人口歌曲。（記者王善嬿攝）

  • 嘉市跨年晚會7點登場，吸引上萬人到場跨年。（記者王善嬿攝）

    嘉市跨年晚會7點登場，吸引上萬人到場跨年。（記者王善嬿攝）

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