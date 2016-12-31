2017跨年夜 信義區街頭藝人吸睛

2016-12-31 22:23

〔記者聶瑋齡／台北報導〕2017跨年信義商圈超熱鬧，今年在信義區香提大道廣場有街頭藝人進駐，讓到北市府跨年的民眾有好玩又有趣的跨年夜。

肖像畫的街頭藝人黃意驊說今天跨年天氣好，人們比較願意坐下來讓她畫畫。街頭藝人在信義商圈吸睛，每個假日都會到微風廣場前表演的「路邊攤馬戲團」，將馬戲團劇場帶到街頭，吸引眾多民眾觀看。

「紅河馬樂團」則在信義百貨的寶麗廣塲前表演，有鼓、小提琴、電子琴現場演奏。團長表示每年跨年都會來，可以接觸到不一樣的朋友。

至於跨年人潮眾多「打賞」有沒有增加，各街頭藝人保守表示，不一定，因為跨年街頭藝人多，人潮也會朝跨年晚會邁進，不一定會停下腳步來看他們表演。