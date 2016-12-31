彰化跨年就是狂 1萬份肉圓吃免驚

彰化跨年夜，準備肉圓、高麗菜飯、碗粿等1萬免費美食，吸引民眾排隊享用。（記者陳冠備攝）

2016-12-31 22:26

〔記者陳冠備／彰化報導〕迎接2017年，彰化縣今晚將在北斗鎮地政路146號公園舉行跨年夜音樂晚會，今年結合「寶斗美食」特色，提供1萬份肉圓、高麗菜飯、等在地美食免費招待民眾享用，並邀請今曲歌王蕭煌奇、翁立友與綜藝大姊大白冰冰跟民眾一起倒數，今晚也不放煙火，而以「射紙飛機」營造歡樂氣氛，給民眾最溫馨的跨年晚會。

彰化縣政府與北斗鎮公所共同舉辦「2016彰化公益慈善歲末聯歡晚會」，北斗美食協會特別贊助了1萬份在地美食，要讓跨年民眾「吃免驚」，今天下午5點不到，排隊人龍已超過3000人，相當壯觀。

音樂晚會現場由綜藝諧星林智賢、韋汝攜手主持，首位出場的金曲歌王翁立友，開心回到故鄉開唱，連續帶來迷魂香、堅持、我問天等招牌歌曲，讓現場近萬名鄉親聽得如癡如醉，接連還有蔡佳麟、陳思安、陳隨意、愷樂、蕭煌奇、白冰冰等知名歌手當晚連番開唱。

除了美食跟音樂饗宴，民眾只要憑本期11～12月發票，就可參加摸彩，獎品有機車、iphone、腳踏車等，讓跨年民眾高呼「真好玩，CP值超高的跨年晚會」，另外，為節能省碳，今年主辦單位特別準備紙飛機，由縣長魏明谷帶領藝人白冰冰、蕭煌奇與民眾們一起倒數，最後將紙飛機一起射向高空，隨著紙片紛飛，用溫馨的方式迎接新年。

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