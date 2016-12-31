迎向2017年 佛教團體新年祝福
2016-12-31 22:59
〔記者楊綿傑／台北報導〕新年新氣象，多個佛教團體也陸續對外發布2017年的新春祝福，包括慈濟的「修福持慧」、法鼓山的「福慧傳家」、佛光山的「名聲天曉」、中台禪寺的「法界圓明」等，期望藉新春祝福帶給群眾新的方向。
慈濟在歲末祝福中，從回顧舊的一年，展望新的一年，以「修福持慧」為本，延伸出「修福，粒米藏日月；持慧，毫芒有乾坤。」透過證嚴法師期勉所有群眾「以善修福」，體會「修福，粒米藏日月」，入群見苦；而在人群中以「悲智雙運」，就能「福慧雙修」，圓滿吉祥，這就是「持慧，毫芒有乾坤」的真實義。
至於法鼓山，日前就已選定以「福慧傳家」為今年的新春祝福，希望民眾學習在新的一年，從照顧好自己的家及生活環境做起，多一分感謝、多一些奉獻，讓處處都能福慧平安。春聯上更有QR CODE，掃描後會有果東法師的祝賀影音。
中台禪寺則表示，今年的「法界圓明」，是期許每個人心能夠清淨、世界也能清淨，鼓勵每一位民眾在新的一年，朝著自己光明的方向去努力、去祝福。
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