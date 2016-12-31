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促咪！射箭、抓雞…復興區跨年 白天玩到晚上

鄉民民抓雞競跑，趣味十足。（記者李容萍攝）

2016-12-31  22:21

〔記者李容萍／桃園報導〕相隔3年，桃園市復興區公所今天在羅浮國小操場及學生活動中心，循著古泰雅族文化的歲末感恩祈褔儀式，廣邀區內10里里民組隊參加傳統射箭、搗糯米、負重接力、抓雞、傳統歌謠、傳統舞蹈等比賽，跨年晚會由各組藝人、樂團輪番演唱，全場里民High翻天，直到2017年元旦0時20分施放炫麗煙火後散場。

復興區長曾志湘表示，「歲末感恩儀式」是泰雅族迄今仍保存的三項祭儀之一，透過活動祈福族人能以感恩及祝福回首過去，以讚美及愛的行動面對未來。

不僅白天的競賽活動熱鬧有趣，晚上的跨年卡司陣容不小，安排「車站」唱將張秀卿擔任跨年佳賓外，蘋果樂團、強辯樂團、馬修連恩、游詩潔、陳人豪等接力演出，讓原本寧靜、 冷清的山區頓時都「熱」了起來。

會中另提供機車、洗衣機及電冰箱等超過150個抽獎獎品，讓幸運里民帶回家。

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  • 復興區跨年有傳統射箭、負重接力、抓雞等多項活動。（記者李容萍攝）

    復興區跨年有傳統射箭、負重接力、抓雞等多項活動。（記者李容萍攝）

  • 桃園市復興區的跨年晚會有多組藝人表演，從白天開心到晚上。（記者李容萍攝）

    桃園市復興區的跨年晚會有多組藝人表演，從白天開心到晚上。（記者李容萍攝）

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