北捷運量晚間9點達186萬 較去年少36萬人

北捷今日運量累計至晚間9時達186.7萬人次。（記者黃建豪攝）

2016-12-31 21:38

〔記者黃建豪／台北報導〕2017年台北最HIGH新年城跨年晚會熱鬧開場，台北捷運公司統計，今年跨年捷運運量，截至晚間9時達186萬7千人次，相較去年同期減少36萬1千人次，降幅約1成6。

北捷數據顯示，今年跨年捷運運量相較去年減少，在晚間8時，相較去年運量降幅約1成6，統計至晚間9時，相較去年運量降幅亦維持在1成6；而晚間8時累計運量人次為172萬5千人次，累計至9時增加至186萬7千人次，一小時內湧入14萬2千人次。