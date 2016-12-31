跨年夯 北市信義商圈各大餐廳客滿

2016-12-31 21:27

〔記者聶瑋齡／台北報導〕2017跨年倒數三小時，北市信義商圈人潮擠爆，商圈內餐廳受民眾歡迎，無論是百貨，餐廳、點心店、咖啡廳都人潮眾多客滿。

台北101的發言人劉家豪表示，101餐廳將營業到10 點 ，今天的來客戶比往年多，101內的餐廳全滿，為了讓民眾看到煙火將正常時間打烊。

新光三越表示，今年也是客人爆滿，今天天氣好，加上有邀請21家美食攤位進駐香提廣場，以「小夜市」的感覺，把小吃品牌帶給來到市府跨年的消費者。

另外，微風松高的ICE MONSTER，以芒果冰聞名，今天營業至凌晨一點，業者表示從下午一點到現在位置皆滿；agnès b餐廳外帶人潮眾多，來客數約多兩倍，將營業到十點，營業額成長約二到三成，下午兩點到現在一直滿座。

新光三越的一風堂拉麵加上外賣活動，營業額比平常多。GB鮮釀餐廳全滿，現在還有排隊人潮，到11點客人可以進到餐廳用餐。信義誠品的金色三麥目前滿座，將營業至凌晨兩點。

位於ATT 4 FUN的薄多義義式手工披薩，跨年營業到11點，銷售狀況比平常多約一成，約有20萬的營業額。乾杯則營業到凌晨三點。涓豆腐來客數，業者表示沒有耶誕節多，因信義商圈周邊有小吃攤進駐。