林懷民驚傳車禍骨折 雲門：目前狀況良好

2016-12-31 21:22

〔即時新聞／綜合報導〕雲門舞集今證實，創辦人暨藝術總監林懷民於上週因車禍骨折，不過目前狀況良好，要外界別擔心。作家楊照也說，過完農曆年林應該就可以繼續新舞的創作。

《中央社》報導，林懷民的老家「林開泰診所」，在林開泰四子林松茂和長孫林懷民奔走下，於本週四捐贈給嘉義縣府，並被列為縣定古蹟，但林懷民卻未出席捐贈儀式，他因車禍骨折的消息才曝光。

雲門舞集今證實這項消息，並提到，醫生有交代要林好好休息，目前狀況良好，請外界別擔心。楊照也表示，由於林有點年紀，醫生囑咐他需完全休息及靜養。楊照也轉述，林懷民說抱歉在過年前驚擾到大家，希望大家一定寬心，過完農曆年應該就可以繼續創作新舞「關於島嶼」。