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「台灣佛景房」網友熱議 紅到中國去

2016-12-31  23:16

〔即時新聞／綜合報導〕看房買房有所謂的海景房、山景房等，不過你聽過佛景房嗎？

本報日前報導，在國道1號五楊高架路段附近有一處正在興建的大樓，竟剛好與一尊露天大佛面對面，讓路過的民眾都忍不住看上兩眼，網友則戲稱它是「佛景房」。在中國的微博上更被笑稱「彷彿上西天」，還有人說「半夜起來看到嚇尿了」、「早上拉開窗簾就是佛祖，遲早出家」、「住在這樓裡的人有沒有性生活」等，「台灣佛景房」一詞甚至還站上了中國微博的熱搜榜。

《中央社》報導，該處大樓位於桃園五楊高架路段附近，但它其實並非住家，而是佛像公司，但特殊的建築地段還是引發許多網有熱議，甚至聲稱「佛景第一排，比海景第一排還厲害！」

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  • 在國道1號五楊高架路段附近有一處正在興建的大樓，竟剛好與一尊露天大佛面對面，這般奇景在近日引發討論。（資料照，記者李容萍攝）

    在國道1號五楊高架路段附近有一處正在興建的大樓，竟剛好與一尊露天大佛面對面，這般奇景在近日引發討論。（資料照，記者李容萍攝）

  • 有網友P圖惡搞，幫該棟大樓打廣告。（圖擷自中國青年網）

    有網友P圖惡搞，幫該棟大樓打廣告。（圖擷自中國青年網）

  • 住在大樓內一開窗就能看到這尊大佛。（資料照，記者李容萍攝）

    住在大樓內一開窗就能看到這尊大佛。（資料照，記者李容萍攝）

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