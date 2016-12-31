總統府春聯賀詞爭議 東華系主任須文蔚挺「自由」

2016-12-31 21:36

〔記者洪瑞琴／台南報導〕有圖有真相！總統府春聯賀詞「自自冉冉 歡喜新春」，取自台灣新文學之父賴和所創作的漢詩〈乙卯元旦書懷〉，引發文學界討論，東華大學華文系系主任須文蔚也在臉書發文，直指這是「連三錯」事件，「自自由由 」才正確。

他表示，成大台文所林肇豊博士貼出賴和手稿影本，總統府原本說依據手稿，後來拿出的是賴和基金會出版品的印刷文字，多方比對就知道，這是一個「錯、錯、錯，連三錯」的事件。

「第一錯：書籍出版時打錯字了。第二錯：編選今年春聯時，沒查證，書法家寫了，還印出。第三錯：經台灣文學館館長提醒，總統府發言人與幕僚沒找台灣文學專家查證，又辯稱無誤，直接發言。」

須文蔚認為，總統府製作春聯看來是小事，但是彰顯國家元首新年祝福的心意，絕非小事。但是古典文學知識的匱乏，已經成為「常識」，試問：對仗工整，平仄協調，是一字一音的漢文語言獨特的藝術形式，這不是賴和手書漢詩時，一定會有的質感？

他認為，「存疑」與「求真」是這個時代必要的功課，在研究賴和此詩時，後世學者深知相對於「日本人」而言，「台灣人」則是受到「鞭策牛馬身」〈論詩〉、「空隨牛馬受鞍鞭」〈元日小集各賦書懐一首不拘體韻〉，因此，賴和一生最大的願望，就是能夠享有一個「自自由由幸福身」〈乙卯元旦書懷〉，成為「自在無憂幸福身，端居樂業太平民」。

須文蔚表示，人文學雖然常有詮釋不一的狀況，但「自由」真的值得堅持，這是台灣文學先賢在黑暗中抱持的希望，不應有錯。