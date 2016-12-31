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台7線68公里處今晚8點坍方 北橫交通中斷 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水 最High新年城 一起迎接2017
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跨年人潮略減 北捷運量晚間8點累計172萬

截至晚間8時，台北捷運市政府站並未出現擁擠人潮。（記者黃建豪攝）

2016-12-31  21:05

〔記者黃建豪／台北報導〕2017年台北最HIGH新年城跨年晚會熱鬧開場，台北捷運公司統計，今年跨年捷運運量，截至晚間8時達172萬5千人次，相較去年同期減少33萬9千人次，降幅約1成6。

北捷數據顯示，今年跨年捷運運量相較去年減少，在晚間7時，相較去年運量降幅約1成4，統計至晚間8時，相較去年運量降幅則約增為1成6。

北捷表示，人潮最集中的板南線市政府站及淡水信義線台北101站，目前營運狀況正常，暫且不需實施跳站停車措施，後續將視車站人潮狀況，採部分列車實施；另於凌晨12時後的跨年晚會的散場階段，市政府站、台北101站將有3分之1的列車實施過站不停。

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