搖滾基隆 跨年晚會熱情澎湃
2016-12-31 21:04
〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市跨年晚會31日晚上8點在基隆港東3、東4碼頭舉行，主打全台唯一獨立樂團陪跨年的基隆跨年晚會，雖然毛毛雨斷斷續續，氣溫只有19度，但絲毫無法阻擋市民參與的熱情；歌手舞思愛率先一連演唱兩首歌曲為跨年晚會揭開序幕。
31日「搖滾基隆．熱血跨年」基隆市跨年晚會，由舞思愛、知名DJ-SoWhat共同主持，演出團體包括四分衛、TRASH、台客電力公司、ASA樂團及基隆在地樂團搖滾大嬸、IF MUSIC BAND接續登台熱唱；雖然舞台設在碼頭邊，民眾感覺氣溫較涼，但樂團精彩演出讓民眾熱情澎湃，尖叫連連，
往年的跨年晚會都是由吉隆有線電視負責轉播，今年更首度啟用網路直播，民眾上youtube也可看到跨年晚會的精采表演。
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