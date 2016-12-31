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成本上揚撐不住 「鬍鬚張」魯肉飯漲價了

2016-12-31  21:02

〔記者李雅雯／新北報導〕因應經營成本上揚，知名魯肉飯連鎖店家鬍鬚張今天公告13個品項調漲價錢，魯肉飯、雞肉飯皆漲2元；時令蔬菜、筍絲魯漲5元；另有5款便當則是調降5元，最新價格在明天元旦上路。

鬍鬚張公關部經理林振益表示，12月開始就走在政府前面，先調升時薪到135元，為了留住人才，較政府公告的133元高出2元；配合1例1休，將會多聘人手，另還有加班費的發給，初估全年將增加人事成本1000萬元；鬍鬚張長期以來對於食安嚴格要求，也在檢查把關上多投入成本，因應這些經營成本上揚，故而調漲部分品項；另也在5個便當品項調降5元，鬍鬚張會盡力在可調整範圍內回饋消費者。

鬍鬚張系列產品最近一次調漲在2016年5月，在豬肉類5款便當漲價5元；魯肉飯、雞肉飯最近一次價格調整在2014年7月，皆由33元調為35元。

根據鬍鬚張公告，調整項目包括：白飯調漲1元、魯肉飯、雞肉飯調漲2元、時令蔬菜和筍絲魯調漲5元、雞腿和雞腿便當（客飯）調漲5元、苦瓜排骨湯、四神湯、薏仁綠豆湯、銀耳蓮子湯都漲5元、玉米濃湯調漲6元、黃金粹魯和黃金雞絲便利包皆漲10元。

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  • 知名魯肉飯連鎖店家鬍鬚張，由於人事開銷、食安檢驗等經營成本上揚，數個品項元旦起調漲，魯肉飯漲2元。（取自鬍鬚張官方網頁）

    知名魯肉飯連鎖店家鬍鬚張，由於人事開銷、食安檢驗等經營成本上揚，數個品項元旦起調漲，魯肉飯漲2元。（取自鬍鬚張官方網頁）

  • 因應經營成本上揚，知名魯肉飯連鎖店家鬍鬚張調漲13個品項價格，2017年元旦起生效。（取自鬍鬚張官方網頁）

    因應經營成本上揚，知名魯肉飯連鎖店家鬍鬚張調漲13個品項價格，2017年元旦起生效。（取自鬍鬚張官方網頁）

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