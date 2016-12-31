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全台最High！清境農場電音跨年 遊客高山迎新春

南投縣仁愛鄉清境農場跨年晚會現場動用多部造雪機，營造漫天飛雪情境。（記者佟振國攝）

2016-12-31  20:58

〔記者佟振國／南投報導〕告別2016，迎向2017！南投縣清境農場跨年晚會今晚7時於清境旅遊服務中心廣場熱鬧登場，除了知名DJ羅百吉等人及多支原住民文化藝術團熱力演出，並有星星王子進行新年星座運勢解析，現場還動用多部雪花機，讓遊客在雪花紛飛中共同倒數迎接新年。

清境農場跨年晚會今年已邁入第11年，要打造全台最high的跨年活動，今年以「星空電音迎雪季」為主題，雖然是近幾年最溫暖的跨年夜，遊客無緣就近到清境以上的合歡山賞雪，但晚會動用多台雪花機，營造漫天雪花情境。

晚會邀請電音DJ羅百吉、北原山貓、超級紅人榜大魔王林娜及多支原住民文化藝術團接力演出，並有星星王子進行新年星座運勢實況轉播，為提倡環保，跨年活動也安排劉志安老師觀星團隊，進行星空導覽，讓遊客親近當地美麗的星空，迎接嶄新的一年來臨。

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  • 星星王子（中）於清境跨年晚會中提供新年星座運勢解析。（記者佟振國攝）

    星星王子（中）於清境跨年晚會中提供新年星座運勢解析。（記者佟振國攝）

  • 清境跨年晚會中有多支原住民文化藝術團接力演出精彩歌舞。（記者佟振國攝）

    清境跨年晚會中有多支原住民文化藝術團接力演出精彩歌舞。（記者佟振國攝）

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