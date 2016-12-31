| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台7線68公里處今晚8點坍方 北橫交通中斷 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水 最High新年城 一起迎接2017
 首頁 > 生活

民眾熱情澆不熄 花蓮跨年夜大雨仍嗨翻

2016-12-31  20:53

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮「太平洋觀光節」跨年晚會今晚熱鬧登場，歌手蔣卓嘉擔任開場嘉賓，一連唱了4首歌曲，晚會中途突然下起傾盆大雨，卻依舊不減民眾熱情，撐起雨傘決定等候「金曲歌王」蕭敬騰獨家開唱！

花蓮每年最受矚目的跨年活動「太平洋觀光節」，首場先在六期重劃區登場，「愛你一起跨年夜」的卡司包括袁詠琳、蔣卓嘉、、陳零九、羅美玲、陶嫚曼、ERIKA、FS、何維健、楊程鈞、小宇、TOP1男子漢等人，並由GTM（GENTLEMAN）及蕭敬騰、獅子合唱團擔任壓軸。

縣府觀光處代理處長彭偉族說，除力邀蕭敬騰回花蓮壓軸外，還有「跨年獨家香氛星空秀」，在倒數時利用氣味藝術香氛霧化系統，營造現場甜美溫馨的跨年氣氛，並搭配長達300秒、擁有全台最大尺寸的璀璨星空秀，同步施放水果香味，是全台唯一「聞到水果香的跨年星空秀。」

他強調，明晚還有一場主題為「9453狂熱夜」的晚會，邀請到八三夭、鼓鼓、陳彥允、吳汶芳及ASA樂團，並由平民天團玖壹壹擔任壓軸，歡迎民眾一起同歡迎新年。

廣告
  • 花蓮「太平洋觀光節」跨年晚會今晚熱鬧登場。（記者王峻祺攝）

    花蓮「太平洋觀光節」跨年晚會今晚熱鬧登場。（記者王峻祺攝）

  • 歌手蔣卓嘉擔任開場嘉賓，一連唱了四首歌曲。（記者王峻祺攝）

    歌手蔣卓嘉擔任開場嘉賓，一連唱了四首歌曲。（記者王峻祺攝）

  • 晚會中途突然下起傾盆大雨。（記者王峻祺攝）

    晚會中途突然下起傾盆大雨。（記者王峻祺攝）

  • 民眾紛紛穿起雨衣或到棚下避雨。（記者王峻祺攝）

    民眾紛紛穿起雨衣或到棚下避雨。（記者王峻祺攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 跨年 跨年晚會 跨年活動
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 迎接2017！好友派對輕鬆辦！
❉歡聚一堂沙拉盤
❉人見人愛開胃菜
❉Party點心150道
❉Happy飲品31款
轉寄

標題：民眾熱情澆不熄 花蓮跨年夜大雨仍嗨翻


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月31日‧星期六‧丙申年臘月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.