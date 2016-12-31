民眾熱情澆不熄 花蓮跨年夜大雨仍嗨翻

2016-12-31 20:53

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮「太平洋觀光節」跨年晚會今晚熱鬧登場，歌手蔣卓嘉擔任開場嘉賓，一連唱了4首歌曲，晚會中途突然下起傾盆大雨，卻依舊不減民眾熱情，撐起雨傘決定等候「金曲歌王」蕭敬騰獨家開唱！

花蓮每年最受矚目的跨年活動「太平洋觀光節」，首場先在六期重劃區登場，「愛你一起跨年夜」的卡司包括袁詠琳、蔣卓嘉、、陳零九、羅美玲、陶嫚曼、ERIKA、FS、何維健、楊程鈞、小宇、TOP1男子漢等人，並由GTM（GENTLEMAN）及蕭敬騰、獅子合唱團擔任壓軸。

縣府觀光處代理處長彭偉族說，除力邀蕭敬騰回花蓮壓軸外，還有「跨年獨家香氛星空秀」，在倒數時利用氣味藝術香氛霧化系統，營造現場甜美溫馨的跨年氣氛，並搭配長達300秒、擁有全台最大尺寸的璀璨星空秀，同步施放水果香味，是全台唯一「聞到水果香的跨年星空秀。」

他強調，明晚還有一場主題為「9453狂熱夜」的晚會，邀請到八三夭、鼓鼓、陳彥允、吳汶芳及ASA樂團，並由平民天團玖壹壹擔任壓軸，歡迎民眾一起同歡迎新年。