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2016夕陽沒入雲海 玉山站明直播2017第一道曙光

玉山氣象站今傍晚直播2016年最後一道夕陽，目前在YouTube上已能直接觀賞夕陽沒入雲海的畫面。（圖擷自YouTube）

2016-12-31  21:07

〔即時新聞／綜合報導〕2016年最後一天，不少民眾今下午欣賞2016最後一道夕陽，並將於明日迎接2017第一道曙光，氣象局氣象預報中心主任鄭明典則在臉書指出，玉山氣象站都會有直播，民眾在家也可點來觀賞。

鄭明典指出，由於玉山位於逆溫層之上，是一個跨年的好地方，但實際上並沒有多少人能在玉山上跨年，為迎接2016年最後一道夕陽及2017第一道曙光，玉山站特地透過YouTube進行直播

目前在YouTube上已能直接觀賞夕陽沒入雲海的畫面，至於明日的曙光直播將於早上6點20分開始進行，有興趣的民眾可點入欣賞

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