台7線68公里處今晚8點坍方 北橫交通中斷

2016-12-31 20:49

［記者江志雄／宜蘭報導］北橫公路台7線68公里處，今晚8點落石坍方，造成交通中斷。

北橫68.8公里，即宜蘭縣大同鄉棲蘭路段，今天清晨6點25分落石阻斷交通，公路總局獨立山工務段在上午11點20分搶通，不料，68公里處晚間8點又因坍方中斷，工程人員已前往清理。