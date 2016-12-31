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台7線68公里處今晚8點坍方 北橫交通中斷 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水 最High新年城 一起迎接2017
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台7線68公里處今晚8點坍方 北橫交通中斷

2016-12-31  20:49

［記者江志雄／宜蘭報導］北橫公路台7線68公里處，今晚8點落石坍方，造成交通中斷。

北橫68.8公里，即宜蘭縣大同鄉棲蘭路段，今天清晨6點25分落石阻斷交通，公路總局獨立山工務段在上午11點20分搶通，不料，68公里處晚間8點又因坍方中斷，工程人員已前往清理。

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  • 北橫公路台7線68公里處落石坍方，今晚8點左右交通中斷。（圖擷自google街景）

    北橫公路台7線68公里處落石坍方，今晚8點左右交通中斷。（圖擷自google街景）

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