假日看病變貴 一例一休讓診所掛號費也喊漲

2016-12-31 22:30

〔即時新聞／綜合報導〕一例一休新制日前上路，如今連假日的診所掛號費也喊漲！中華民國診所協會全聯會理事長曾梓展今指出，台中市可能有3到5成的診所調整掛號費。他也提到，目前全台週日的開診率約2成，他估計就算醫生想上班，護理師、藥師也不一定想，「只好被迫休診」。

綜合媒體報導，受勞基法新制上路影響，宜蘭有耳鼻喉科診所日前公告，為因應一例一休，週末、國定假日的掛號費都要漲50元。曾梓展今晚間也表示，在假日開診的部分，「我自己也漲了20元」，近年北部診所雖陸續調漲掛號費，中南部卻依然維持原價，但新制實施後，估計中南部也會喊漲，其中台中市可能會有3到5成的診所調漲，

新制除會影響掛號費，假日是否開診也成為問題，曾梓展說，目前全台開診率在週六約為8成，週日則是近2成，估計在一例一休影響下，開診量可能全數往下掉。

《中央社》報導，中華民國醫師公會全國聯合會理事長邱泰源於晚間則說，週六日看診確實要增加不少成本，目前不確定各區是否都會有漲價的情形，這不是說醫師計較成本，但畢竟沒人想賠錢，但還是會努力設法維持開診率，若有地區完全沒醫師開診，也可能協調到衛生所看診，既集中醫療資源，也不損害民眾就醫權益。

《ETtoday》報導，衛福部醫事司司長石崇良則指出，掛號費依規定不屬醫療費用，不須報請衛生局核准，合理範圍調漲都屬容許範圍，醫事司也會請各縣市衛生局了解漲價情形，若有診所聯合哄抬價格的情形，將依《公平交易法》處辦。