| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台7線68公里處今晚8點坍方 北橫交通中斷 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水 最High新年城 一起迎接2017
 首頁 > 生活

台江大殿跨年音樂會 與「大道公」一起跨年

2016-12-31  20:29

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台江大殿跨年音樂會，二百位大廟興學國樂手及薩克斯風班學員從下午排練到晚上開演，將倒數迎接2017年，朝皇宮廟口擠滿老老少少，陪著台江拓墾守護神「大道公」一起聽音樂，以音樂力量祈福，讓神來祝福市民新年平安。

海尾朝皇宮、社大台江分校為振興大廟做為傳統社區共同體，創新大廟現代子弟樂，營造音樂社區，結合溪頂寮保安宮、代天宮、舊和順慈安宮、陳卿寮保山宮及鄭子寮福安宮、總頭寮興安宮等大廟，推動一村一廟一樂團運動，結合大廟神明生日等在地文化節慶，策辦台江大殿音樂會，今年更首創在跨年前夕晚上，邀集兩百位大廟國樂手，齊集海尾朝皇宮大廟囗，創新大廟藝文新風。

包括二胡、笛子、洞簫及薩克斯風等大廟現代子弟樂團，接力演奏，將近千人共聚廟口。海尾朝皇宮大道公國樂團班代吳俊賢説，跨年通常都是在家裡或外面景點倒數，但這次老中青三代一起倒數，用音樂表演跨年，非常不錯的創意。

文化部長鄭麗君對海尾朝皇宮、社大台江分校推動大廟興學運動，十分關心與支持，今天下午也特別帶領文化部官員南下，參加這場別開生面的「台江大殿跨年音樂會」，同時了解台江文化中心的興建進度及台江山海圳綠道運動，並與台江大廟、教育文化等各界人士座談，給台江鄉親加油打氣。她並肯定今晩這場台江跨年音樂晚會是「全國首創」，十分難得的在地文化治理。

相關影音

廣告
  • 台江大殿跨年音樂會，展現大廟藝文新風。（記者洪瑞琴攝）

    台江大殿跨年音樂會，展現大廟藝文新風。（記者洪瑞琴攝）

  • 文化部長鄭麗君到海尾朝皇宮，與台江公民社群座談，並參加別開生面的「台江大殿跨年音樂會」。（記者洪瑞琴攝）

    文化部長鄭麗君到海尾朝皇宮，與台江公民社群座談，並參加別開生面的「台江大殿跨年音樂會」。（記者洪瑞琴攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台江 台江文化中心 跨年
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 迎接2017！好友派對輕鬆辦！
❉歡聚一堂沙拉盤
❉人見人愛開胃菜
❉Party點心150道
❉Happy飲品31款
轉寄

標題：台江大殿跨年音樂會 與「大道公」一起跨年


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月31日‧星期六‧丙申年臘月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.