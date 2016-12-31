台江大殿跨年音樂會 與「大道公」一起跨年

2016-12-31 20:29

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台江大殿跨年音樂會，二百位大廟興學國樂手及薩克斯風班學員從下午排練到晚上開演，將倒數迎接2017年，朝皇宮廟口擠滿老老少少，陪著台江拓墾守護神「大道公」一起聽音樂，以音樂力量祈福，讓神來祝福市民新年平安。

海尾朝皇宮、社大台江分校為振興大廟做為傳統社區共同體，創新大廟現代子弟樂，營造音樂社區，結合溪頂寮保安宮、代天宮、舊和順慈安宮、陳卿寮保山宮及鄭子寮福安宮、總頭寮興安宮等大廟，推動一村一廟一樂團運動，結合大廟神明生日等在地文化節慶，策辦台江大殿音樂會，今年更首創在跨年前夕晚上，邀集兩百位大廟國樂手，齊集海尾朝皇宮大廟囗，創新大廟藝文新風。

包括二胡、笛子、洞簫及薩克斯風等大廟現代子弟樂團，接力演奏，將近千人共聚廟口。海尾朝皇宮大道公國樂團班代吳俊賢説，跨年通常都是在家裡或外面景點倒數，但這次老中青三代一起倒數，用音樂表演跨年，非常不錯的創意。

文化部長鄭麗君對海尾朝皇宮、社大台江分校推動大廟興學運動，十分關心與支持，今天下午也特別帶領文化部官員南下，參加這場別開生面的「台江大殿跨年音樂會」，同時了解台江文化中心的興建進度及台江山海圳綠道運動，並與台江大廟、教育文化等各界人士座談，給台江鄉親加油打氣。她並肯定今晩這場台江跨年音樂晚會是「全國首創」，十分難得的在地文化治理。

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