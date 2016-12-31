跨年夜天氣穩定 西半部、高山易見元旦曙光

明日氣溫高且陽光刺眼，但仍須注意日夜溫差大，需注意適時增減衣物。（資料照，記者朱沛雄攝）

2016-12-31 20:54

〔即時新聞／綜合報導〕今晚跨年夜天氣穩定，不過上半夜東半部、大台北東側及基隆北海岸局部地區容易有短暫降雨，下半夜到清晨降雨機率將逐漸減小，明（1）日各地大多為晴到多雲的天氣，白天氣溫較高，但還是要注意日夜溫差大，提醒須適時增減衣物。

中央氣象局指出，跨年夜氣溫偏低，新竹到嘉義地區氣溫約17、18度，其他地區則在19、20度左右，到了元旦清晨，西半部空曠地區受輻射冷卻影響，可能出現15、16度低溫，而想看2017年第一道曙光，東半部雲量偏多，要看日出得碰運氣，而西半部及高山地區條件相對較好。

明日台灣附近的水氣比今天更為減少，各地大多為晴到多雲、陽光普照的天氣，只有東半部地區雲量略多，少數地方有短暫小雨；溫度方面，白天氣溫較高，高溫普遍在25度以上，西半部甚至可以來到27、28度，不過提醒西半部的民眾，日夜溫差還是偏大，仍要留意日夜氣溫的變化。

另外，明日東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海地區有機會出現2至3米高的長浪，海邊活動請注意安全；清晨在中南部易有局部濃霧發生，行車需多加留意。

明日金門、中部及雲嘉南地區AQI為對敏感族群不健康等級，高屏地區為對所有族群達不健康等級，其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。