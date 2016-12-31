宜市羅東跨年晚會 知名歌手飆歌相互拚場

2016-12-31 20:16

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭市及羅東鎮今晚各自舉辦跨年晚會拚場，2場都擠進大批人潮，主辦單位歡迎大家到場一起跨年，喜迎2017。

宜蘭市跨年晚會在新月廣場登場，邀請大卡司藝人戴愛玲、鄧福如、倪安東、安心亞、朱俐靜等人獻唱，熱歌勁舞炒熱會場氣氛，台上藝人賣力演出，台下觀眾跟著哼唱，顯得熱鬧滾滾。

羅東跨年晚會在羅東中山公園盛大舉辦，歌手李吳兄弟、潘胤、卓義峰、林凡、賴銘偉接力演唱，最後安排葡萄姐姐米可白、新生代演員何紫妍、情歌王子林隆旋，陪伴鄉親跨年倒數。

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