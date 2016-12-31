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花Young台中跨年登場 摩天輪搭煙火驚艷

董事長樂團台上賣力演唱。（記者李忠憲攝）

2016-12-31  20:09

〔記者李忠憲／台中報導〕「2017花Young台中」跨年晚會，主場之一的麗寶樂園后里場由藝人阿KEN領軍，與Sandy、ㄚ頭及鯰魚哥4人搭檔主持。阿KEN在台中市副市長林依瑩擊鼓後，講到后里時，阿KEN突然說，后里有出螃蟹，台上眾人狐疑時，阿KEN接著說，當然有阿，就HOLY（后里） SHIT（蟹）！，答案讓董事長樂團直呼「好冷」，將現場炒熱氣氛。

活動一開始，由董事長樂團與九天民俗技藝團首度合體登場，演唱數首新歌。接著由台語小天王許富凱開唱。之後還有周湯豪、MATZKA、葉諾帆、郭靜、盧廣仲、李愛綺、小A辣+林進、愷樂、BOi!、林建予（鯰魚哥）、玖壹壹、晨悠組合、JR等多組卡司上陣，並由經典天團5566合體，與台中市長林佳龍陪伴大家倒數跨年。

壓軸的煙火燈光秀融入花朵特效，施放180秒共8248發煙火，雖然比起其他縣市跨年場的煙火來得短且少，但現場搭配耳熟能詳旋律，而摩天輪燈光也展現各種花朵圖案，讓各色豔麗花朵綻放在夜空中，象徵為即將到來的花博獻上滿滿的祝福。跨年後再由玖壹壹、方炯濱及JR 紀言愷接力表演，直到凌晨1點結束。

副市長林依瑩表示，台中市不僅是美國有線電視新聞網CNN報導的「台灣最宜居城市」，更是365天活動滿滿的「盛會城市」，歡迎大家來台中居住。

她也說，2018台中市將舉辦世界花卉博覽會，三大展區分別為「外埔永豐園區」、「后里馬場及森林園區」及「豐原葫蘆墩公園」，展現台灣的特色，讓台中看見世界，更讓世界看見台中與台灣。

相關影音

觀眾目不轉睛，欣賞台上藝人精彩演出。（記者李忠憲攝）

麗寶樂園摩天輪將有花朵燈光秀，搭配煙火。（記者李忠憲攝）

后里場跨年湧入許多觀眾。（記者李忠憲攝）

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