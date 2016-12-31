3D投影！高雄夢時代跨年派對 與海底生物一起倒數

夢時代跨年舞台設計成海底背景，有泡泡跟水草。（記者王榮祥攝）

2016-12-31 20:14

〔記者王榮祥／高雄報導〕愛 Sharing 2017高雄夢時代跨年派對，今晚6點10分在時代大道炫麗登場，今年主題定為深海派對，將透過全台唯一藍鯨造型3D光雕投影，把夢時代藍鯨館變成動畫主角，帶領民眾參與熱鬧的深海派對，與海底眾生物們一起倒數、迎接新年。

高雄氣爆過後，夢時代連續第3年舉辦不放煙火的跨年，改以更多創意主題取代，雖然沒有煙火、照樣吸引大批民眾參與，現場粗估已超過10萬人。

除了不放煙火，今年為配合首度嘗試的3D光雕投影，舞台特別設計在夢時代藍鯨館前（以往都在時代大道上），好讓所有民眾都能以最佳視野，欣賞藍鯨館變身的精彩片段，舞台也設計大型泡泡與水草，呈現海底意象。

今晚派對由DJ-Dennis 、阿喜林育品主持，晚上6點10分暖場、7點開場，持續近6小時不間斷接力演出，7點過後、現場人潮不斷湧入。

參與藝人與團體包括JR紀言愷、孫盛希、台灣爽樂團、林芯儀、大支&小人、陳彥允等，輪流嗨翻現場氣氛，壓軸將由亞洲創作女神陳綺貞上陣。