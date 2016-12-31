| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台7線68公里處今晚8點坍方 北橫交通中斷 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水 最High新年城 一起迎接2017
 首頁 > 生活

台南心時代跨年晚會 胡瓜領軍主持嗨爆全場

台下民眾熱情參與跨年晚會。（記者林孟婷攝）

2016-12-31  20:05

〔記者林孟婷／台南報導〕2017台南心時代跨年晚會今日晚間於高鐵台南站前廣場熱鬧登場，晚間6點以「就是愛秀」揭開序幕，由三個在地團體帶來勁歌炒熱氣氛，晚間7點晚會正式開場，由戲劇「我的老師叫小賀」劇組勁歌熱舞正式揭開晚會活動。

綜藝天王胡瓜領軍，帶領Janet、白家綺等主持人，與「我的老師叫小賀」劇組人員王樂妍、Gino等人，為了台南跨年特別帶來一段大型開場舞蹈，台下瘋狂尖叫聲四起、展現民眾熱情。

隨後男藝人「小鬼」黃鴻升熱鬧開唱，為晚會掀起高潮，台下民眾拿起拿起螢光棒、氣球棒瘋狂搖晃。

主辦單位在觀眾區拋下兩顆大型氣球，現場民眾跟著台上音樂、推動著大氣球，現場氣氛嗨到高點，台南跨年晚會邀請藝人韋禮安、李玉璽、黃鴻升、SpeXial等人接力演出，並有女神郭書瑤、李毓芬、曾沛慈、朱俐靜等人上台演出。

由於今日剛好是假日，加上天氣良好，主辦單位預估人潮會比去年的20萬人次還要多。

倒數壓軸則是台南市長賴清德與巨砲陳金鋒、滅火器樂團與民眾一同見證倒數，讓現場民眾感受一場熱血感動的跨年晚會。

廣告
  • 綜藝天王胡瓜（中）領軍，帶領Janet（左）、白家綺等主持人，為跨年晚會炒熱氣氛。（記者林孟婷攝）

    綜藝天王胡瓜（中）領軍，帶領Janet（左）、白家綺等主持人，為跨年晚會炒熱氣氛。（記者林孟婷攝）

  • 男藝人「小鬼」黃鴻升熱鬧開唱，為晚會掀起高潮。（記者林孟婷攝）

    男藝人「小鬼」黃鴻升熱鬧開唱，為晚會掀起高潮。（記者林孟婷攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台南 胡瓜 跨年 跨年晚會
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 迎接2017！好友派對輕鬆辦！
❉歡聚一堂沙拉盤
❉人見人愛開胃菜
❉Party點心150道
❉Happy飲品31款
轉寄

標題：台南心時代跨年晚會 胡瓜領軍主持嗨爆全場


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月31日‧星期六‧丙申年臘月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.