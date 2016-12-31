台南心時代跨年晚會 胡瓜領軍主持嗨爆全場

台下民眾熱情參與跨年晚會。（記者林孟婷攝）

2016-12-31 20:05

〔記者林孟婷／台南報導〕2017台南心時代跨年晚會今日晚間於高鐵台南站前廣場熱鬧登場，晚間6點以「就是愛秀」揭開序幕，由三個在地團體帶來勁歌炒熱氣氛，晚間7點晚會正式開場，由戲劇「我的老師叫小賀」劇組勁歌熱舞正式揭開晚會活動。

綜藝天王胡瓜領軍，帶領Janet、白家綺等主持人，與「我的老師叫小賀」劇組人員王樂妍、Gino等人，為了台南跨年特別帶來一段大型開場舞蹈，台下瘋狂尖叫聲四起、展現民眾熱情。

隨後男藝人「小鬼」黃鴻升熱鬧開唱，為晚會掀起高潮，台下民眾拿起拿起螢光棒、氣球棒瘋狂搖晃。

主辦單位在觀眾區拋下兩顆大型氣球，現場民眾跟著台上音樂、推動著大氣球，現場氣氛嗨到高點，台南跨年晚會邀請藝人韋禮安、李玉璽、黃鴻升、SpeXial等人接力演出，並有女神郭書瑤、李毓芬、曾沛慈、朱俐靜等人上台演出。

由於今日剛好是假日，加上天氣良好，主辦單位預估人潮會比去年的20萬人次還要多。

倒數壓軸則是台南市長賴清德與巨砲陳金鋒、滅火器樂團與民眾一同見證倒數，讓現場民眾感受一場熱血感動的跨年晚會。