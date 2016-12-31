「點亮2017」 屏東搖滾跨年High翻

屏東今年的跨年很搖滾，強調「青年自主 屏東搖滾」的跨年晚會，傍晚在縣立體育館前草坪登場，稍晚還有豬頭皮、拷秋勤等國內及在地學生樂團，陪民眾嗨翻到凌晨1點。（記者邱芷柔攝）

2016-12-31 20:00

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東今年的跨年很搖滾，強調「青年自主 屏東搖滾」的跨年晚會，傍晚在縣立體育館前草坪登場，稍晚還有豬頭皮、拷秋勤等國內及在地學生樂團，陪民眾嗨翻到凌晨1點，壓軸的倒數儀式將由縣長潘孟安帶領。

屏東縣跨年夜天氣相當好，縣府以「點亮2017」為主題，今天下午在屏東公園舉辦點燈儀式，揭開跨年活動序幕，潘孟安也帶領縣府團隊，在現場發送祈福紅包，吸引大批民眾排隊索取，整個公園充滿倒數迎新的氛圍。

潘孟安說，跨年不一定要花大錢請大咖，縣府特別把舞台留給青年發揮，由青年一手包辦策劃、執行，讓青年從參與公共事務學習執行經驗，也希望能夠為這城市帶來更大的創意，屏東的舞台是屬於大家的，每一個人都是主角，每一個人也都是未來要創造歷史的一份子，希望這次邀青年朋友共同點亮屏東、點亮2017，也祝福大家順心、平安、喜樂。

屏東各鄉鎮自辦的跨年晚會，也讓民眾看得過癮，潘孟安除了在屏東市帶領縣府團隊發放祈福紅包，吸引民眾排隊索取，也接連趕往鹽埔、枋寮、東港、萬丹等地與鄉親一起歡送2016年，另外在潮州、里港、內埔、竹田、恆春等鄉鎮也舉辦熱鬧的晚會，原鄉部落則有重返巴達因部落及禮納里觀星活動，明天將有獅子鄉、牡丹鄉迎接第1道曙光。