948794狂！鄉民發現2016的秘密 就是9x4x8x7

2016-12-31 20:05

〔即時新聞／綜合報導〕台灣在每年都會有一些特別熱門的流行用語，今年的流行語就是「9487」。最近更有鄉民在網路留言，「9487」的4個數字相乘後，正好就是今年的年份2016。

「9487」因為唸起來很像「就是白癡」的諧音，在今年經常被國人拿來使用。有鄉民最近更在批踢踢「joke」板發文，指出他的主管發現2016年的秘密，就是「9x4x8x7=2016」。

許多網友在看到這樣的巧合後都紛紛留言，「還滿屌的！」、「2016都要結束才發現QQ」、「難怪今年各種狂！」還有網友幽默表示，「2017不用算了，質數。」