竹縣恐爆垃圾大戰 鄉鎮首長籲縣府積極處理
新竹縣竹東鎮的垃圾臨時堆置場目前已經堆放了至少1800公噸的家戶垃圾在裡面，鎮長徐兆璋擔憂撐不到舊曆年就要「爆」了。（記者黃美珠攝）
［記者黃美珠／竹東報導］沒焚化爐的新竹縣，垃圾處理受制於外縣市，作為全縣第2大鄉鎮的竹東，其鎮長徐兆璋直言，縣府若不早日處理，垃圾大戰就在不遠！以該鎮為例，每天至少38公噸的垃圾竟有26公噸無法進廠焚化，臨時堆置場的容量已拉警報，恐撐不到春節，萬一垃圾無處去，他要串連有相同困境的鄉鎮一起把垃圾倒到縣府前廣場！
同病相憐的新埔鎮長林保祿、新豐鄉長徐茂淦都說，這個問題確實縣府必須負責、積極處理。不過作為新竹縣鄉鎮市長聯誼會會長的徐茂淦說，把垃圾倒到縣府前廣場的舉動還需從長計議，畢竟解決問題才是首要。
新竹縣政府環保局直言，各鄉鎮市公所才是真正處理垃圾的權責單位。昨天立法院3讀通過了廢清法的部分條文修正草案，賦予環保署調度地方焚化爐解決跨縣市垃圾問題的法源，未來新竹市的焚化爐可望落實當年區域型的設計構想。
至於苗栗縣今年下半年起，要求他們代為焚化垃圾的縣市，必須把焚燒後產出的底渣運回，因是苗栗的統一作法，新竹縣只能尊重。以新竹縣目前每天委託苗栗代燒60公噸的垃圾量換算，需運回的底渣約9公噸，各鄉鎮市必須依其所委託代處理量的比例，回收後自行找出可以再利用的去處，並非掩埋。
該局表示，這些底渣要能出廠，首先須通過相當嚴格的檢驗，所以算是可回收再利用的資源回收物，能做公共工程如道路級配粒料底層或是基層、基地或是路堤填築材料等。歐洲各國回收再利用率已達6成，丹麥、荷蘭更高達9成，所以安全無虞，鄉鎮市公所應該要對此有所認識，不該以訛傳訛。
事實上，要避免垃圾大戰最根本之道，依舊要請各鄉鎮回歸到努力推動垃圾減量上！該局為了底渣回收後如何再利用已經召開3次會議過，但部分鄉鎮始終沒有任何回應，他們將持續再跟這幾個鄉鎮市長溝通，一起找到解決方案。
但是徐兆璋質疑底渣含有戴奧辛，就算在法定標準值之內，長期掩埋、累積，他說難保不造成水、土污染，所以他絕對不會配合運回、掩埋。他把矛頭指向新竹市垃圾焚化爐。他說，當年新建時的定位是「新竹縣市區域型」的，原則上新竹縣的垃圾理所當然可以進入焚燒，而非是今日的窘況。
徐兆璋說，新竹縣的垃圾問題如果無解，垃圾大戰最快農曆年前、後就要開打！以該鎮為例，他們的垃圾臨時堆置場只能堆置3000公噸的量，現在已堆放了1800多公噸，以他們目前每天至少38公噸的「產量」，馬上就會「爆」掉。他說，縣府如果不積極處理，他將串連其他鄉鎮市一起把垃圾載去縣府前廣場倒！
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標題：竹縣恐爆垃圾大戰 鄉鎮首長籲縣府積極處理
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