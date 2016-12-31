| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台7線68公里處今晚8點坍方 北橫交通中斷 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水 最High新年城 一起迎接2017
 首頁 > 生活

彰縣首度路邊停車收費倒數 違者1/3後開罰

2016-12-31  20:02

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣有史以來首度實施的路邊停車收費措施，即將從106年1月3日起於彰化市上路，邁向新的里程碑，屆時全市有540個停車格都將展開收費，彰化市公所連日來並廣發宣傳單，強調收費費率為每小時20元，收費時間為每天上午8時至晚間8時，呼籲民眾配合。

縣警局交通隊也強調，路邊停車收費一旦上路，警方將針對在停車格內擺路障的店家，依道路交通管理處罰條例第82條開罰1200元以上2400元以下罰鍰，路障等物品經勸導，行為人不即時清除或行為人不在場則視同廢棄物，依廢棄物清理法清除。

彰化市路邊停車收費，市區有17條道路共540個停車格納入收費，包括有中正路一段、中正路二段、曉陽路、民族路、三民路、華山路、仁愛路、民生路、光復路、中華路、旭光西路、建國南北路、中央路、孔門路、和平路、泰和二街、中民街。為降低路邊停車收費實施初期對民眾產生衝擊，市公所連日來以在各個停車格的車輛上夾單宣導，呼籲民眾配合。

未來停車收費種類，小型車為每小時20元、大型重型機車（紅牌、黃牌機車）比照小型車收費；至於繳費方式，民眾可持繳費單至4大連鎖便利商店及美廉社繳納。

彰化市長邱建富強調，實施路邊停車收費後，可望大幅增加車輛周轉率，活絡商機。

至於暫停收費日期，包括元旦、農曆春節（除夕至初四）、端午節、清明節、中秋節及颱風或豪大雨等天災經縣府公告停止上班日、選舉日。

另外在員林市、鹿港鎮部分，則都預計在農曆春節過後上路，每小時收費也都是20元。

廣告
  • 彰化市路邊停車受費將從元月3日正式上路，邁向新的里程碑。（記者湯世名攝）

    彰化市路邊停車受費將從元月3日正式上路，邁向新的里程碑。（記者湯世名攝）

  • 彰化市路邊停車受費將從元月3日正式上路，市公所連日來廣發宣傳單。（記者湯世名攝）

    彰化市路邊停車受費將從元月3日正式上路，市公所連日來廣發宣傳單。（記者湯世名攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 停車收費 停車費 彰化
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 迎接2017！好友派對輕鬆辦！
❉歡聚一堂沙拉盤
❉人見人愛開胃菜
❉Party點心150道
❉Happy飲品31款
轉寄

標題：彰縣首度路邊停車收費倒數 違者1/3後開罰


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月31日‧星期六‧丙申年臘月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.