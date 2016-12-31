彰縣首度路邊停車收費倒數 違者1/3後開罰

2016-12-31 20:02

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣有史以來首度實施的路邊停車收費措施，即將從106年1月3日起於彰化市上路，邁向新的里程碑，屆時全市有540個停車格都將展開收費，彰化市公所連日來並廣發宣傳單，強調收費費率為每小時20元，收費時間為每天上午8時至晚間8時，呼籲民眾配合。

縣警局交通隊也強調，路邊停車收費一旦上路，警方將針對在停車格內擺路障的店家，依道路交通管理處罰條例第82條開罰1200元以上2400元以下罰鍰，路障等物品經勸導，行為人不即時清除或行為人不在場則視同廢棄物，依廢棄物清理法清除。

彰化市路邊停車收費，市區有17條道路共540個停車格納入收費，包括有中正路一段、中正路二段、曉陽路、民族路、三民路、華山路、仁愛路、民生路、光復路、中華路、旭光西路、建國南北路、中央路、孔門路、和平路、泰和二街、中民街。為降低路邊停車收費實施初期對民眾產生衝擊，市公所連日來以在各個停車格的車輛上夾單宣導，呼籲民眾配合。

未來停車收費種類，小型車為每小時20元、大型重型機車（紅牌、黃牌機車）比照小型車收費；至於繳費方式，民眾可持繳費單至4大連鎖便利商店及美廉社繳納。

彰化市長邱建富強調，實施路邊停車收費後，可望大幅增加車輛周轉率，活絡商機。

至於暫停收費日期，包括元旦、農曆春節（除夕至初四）、端午節、清明節、中秋節及颱風或豪大雨等天災經縣府公告停止上班日、選舉日。

另外在員林市、鹿港鎮部分，則都預計在農曆春節過後上路，每小時收費也都是20元。