北捷運量飆破150萬 較去年小降27萬人

2016-12-31 19:48

〔記者黃建豪／台北報導〕2017年台北最HIGH新年城跨年晚會熱鬧開場，台北捷運公司統計，今年跨年捷運運量，截至晚間7時已達156萬9千人次，相較去年同期減少27萬人次，降幅約1成4。

北捷表示，人潮最集中的板南線市政府站及淡水信義線台北101站，目前營運狀況正常，暫且不需實施跳站停車措施，後續將視車站人潮狀況，採部分列車實施；另於凌晨12時後的跨年晚會的散場階段，市政府站、台北101站將有3分之1的列車實施過站不停。