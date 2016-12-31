談總統府春聯 賴和後代：引台灣文學詩句，值得肯定

總統府春聯引用賴和漢詩。（記者劉曉欣攝）

2016-12-31 19:30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕總統府引用賴和漢詩〈乙卯元旦書懷〉作為春聯賀詞，其中「自自冉冉」詩句引發台灣文學館長廖振富在臉書發文質疑，由於府方強調這是引用賴和基金會出版品的版本；對此，賴和基金會創辦人賴悅顏強調，引用台灣文學詩句作為總統府春聯靈感一事，值得肯定；對於不同學者見解也予以尊重。

賴悅顏是賴和長孫，他表示，府方選擇的春聯賀詞材料，出自賴和手稿，當時由賴和基金會委由台灣文學史學者專家林瑞明來進行，林瑞明也是後來台灣文學館的創館館長，他迄今對於林瑞明研究賴和手稿的精神仍然相當佩服。

賴悅顏強調，他認為林瑞明從賴和手稿來判讀為「自自冉冉」，一定有其原因，目前有學者從平庂來推論是「自自由由」，但其實賴和作品倒不一定有那樣嚴格遵守規定，不過，他對於學者其它見解也予以尊重。