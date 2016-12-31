西灣夕照 高雄音樂會迎接新年

金黃太陽慢慢落入海平面，搭配大船進港，構成台灣最著名的「西灣落日」景觀。 （記者張忠義攝）

2016-12-31 19:23

〔記者張忠義／高雄報導〕今年2016最後一道夕陽在高雄西子灣落下，高雄市觀光局今天傍晚在西子灣舉辦歡送夕陽音樂會，期待喚起大家對「西灣夕照」美景的印象，每年都來西子灣歡送夕陽、迎接新年。

揮別連日陰霾天氣，高雄昨天天氣放晴，傍晚西子灣擠進上千民眾前來觀賞夕陽美景，觀光局邀請新古典室內樂團，在西子灣觀景平台舉辦歡送夕陽音樂會，大家一邊欣賞音樂，一邊完整觀看最後夕陽落下海面的美景，大家拿起手機，相機紀錄這一刻，也留住最美好的回憶。

觀光局長曾姿雯在夕陽即將沉入大海瞬間，帶領大家一起倒數，對二Ｏ一六年的最後一抹夕陽，大聲說出感謝。

只見金黃太陽慢慢落入海平面，成為天際紅霞，搭配進出港大船，構成台灣最著名的「西灣落日」景觀，吸引許多民眾趕來拍照留念。

曾姿雯強調，西子灣夕陽是全台十大夕陽美景之一，期待藉此活動，讓歡送「西灣夕照」美景，成為民眾每年固定活動，一起來西子灣歡送夕陽、迎接新年。