綠蠵龜遭漁網纏繞奄奄一息 岸巡人員急救援

2016-12-31 19:08

〔記者王俊忠／台南報導〕今天下午，南部地區巡防局第五二岸巡大隊四草安檢所接獲民眾通報在鹿耳門溪外海作業時，發現其漁網纏繞1隻奄奄一息的海龜，即將海龜救起並尋求海巡人員協助。

四草安檢所獲報將海龜送回安檢所妥為安置，為確保海龜保濕，在海龜腹部覆蓋一塊軟海綿，並將尾巴抬高15公分，以沾溼海水的毛巾覆蓋在眼部。

安檢所與中華鯨豚研究中心聯繫確認後，確定這隻海龜是體長51公分、寬36公分的綠蠵龜，後續由成功大學王建平教授協助運送到成大海洋生物及鯨豚研究中心治療安置。

五二岸巡大隊呼籲，保護保育類動物是我們每一位居住在這塊土地上人們的責任，除了不該濫捕、濫殺保育類動物外，更應積極愛護我們生存的環境。