上千警力和偵爆犬上陣 北市跨年反恐維安不馬虎

北市跨年活動，信義警分局派出偵爆犬協助場地偵檢。（信義分局提供）

2016-12-31 19:17

〔即時新聞／綜合報導〕北市101跨年進入倒數，晚間大批人潮湧進信義區，因應近期國際恐怖攻擊事件頻傳，台北市警察局今天動員上千名警力組成反恐打擊部隊，出動金屬探測器、車輛底盤檢查器實施場檢，偵爆犬也上陣。

台北市信義分局今晚加強警力維安，在台北市跨年現場進行人車盤檢，並裝設車輛攔阻器，確保跨年活動的安全，另外也加強交通疏導規劃，讓民眾能夠順利散場。

信義分局還派出警犬協助搜尋爆裂物，警犬在舞台周邊巡邏，只要聞到疑似爆裂物，將停下來由員警負責搜尋。

市警局今年部屬上千名警力，包括維安特勤人員、制服員警，還有蒐證警力，全方位組成反恐打擊部隊，將在舞台周邊與人潮聚集處執勤。