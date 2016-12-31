回顧2016 沈春華：迎來了第一位女性元首後…

2016-12-31 19:35

〔即時新聞／綜合報導〕資深主播沈春華今（31）日在臉書發表文章回顧2016年、展望2017年；沈春華表示，台灣2016年發生了寫下歷史的大事，也就是迎來了第一位女性元首，而當前世界的氛圍仍充滿變數，「新的一年，我們要非常努力的看清變局、做出改變、迎接曙光」。

綜合媒體報導，沈春華今日在臉書發表文章回顧2016年、展望2017年；沈春華指出，「我們迎來了第一位女性元首」，在人民的選擇和共識下寫下歷史後，包括婚姻平權、日本核災區食品進口等各項公共議題，還是台灣無法逃避的重大考驗，而面對這些重大議題的爭議，「時間將提供最終的答案」。

沈春華表示，2016年全世界都不好過，多個區域的戰亂和紛爭方興未艾，整體的氛圍充滿變數，地產大亨川普當選美國總統，對於強調保護主義、不按牌理出牌的川普，各國政府都嚴陣以待，「變，是唯一不變的真理」；沈春華並期許「新的一年，我們要非常努力的看清變局、做出改變、迎接曙光」。

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