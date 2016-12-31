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澎湖送夕陽跨年晚會 揮別舊年迎接新年

2016-12-31  18:47

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕離島澎湖縣送別2016全台最後一道夕陽，並規劃跨年晚會及迎接2017第一道曙光三部曲，但因天公不作美，雲層過低無法看到夕陽西下的美景，卻無損現場熱鬧氣氛；晚間則在澎湖縣政府廣場舉行跨年晚會，揮別舊年迎接新年。

跨年首部曲就是全台最後一道夕陽在澎湖，吸引300多位遊客搭乘立榮專機抵澎，參加澎湖跨年三部曲，但今日在觀音亭外婆的澎湖灣送別夕陽，卻因天公不作美，無法目睹夕陽西下的美景，由金曲歌手澎湖女兒許景淳、原住民歌手依拜維吉、排笛王子張中立、大提琴家劉亮延、澎湖子弟民歌手陳宏銘表演撐場。

活動由縣長陳光復賢伉儷、旅遊處長王馨珮、立榮航空經理高德燕等人施放氣球，象徵揮別2016年，陳光復並當場認購張中立、劉亮延新作CD100片，隨後則由4位立漿人，以LED風浪板滑出立榮航空、新年快樂字樣，為送夕陽活動留下完美的句點。

晚上則在縣府廣場，舉行澎湖搖滾跨年晚會，邀請在地舞團E-BOY舞團，藝能舞團熱情帶動全場螢光搖擺、星光歌手許仁杰、張芮菲一起嗨動全場迎新，跨年雷射倒數十秒精彩橋段，迎接2017年、看煙火許願景。今日元旦還有一元曙光公車小旅行，到菓葉迎日出，元氣飯糰打氣活動。

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  • 由於天公不作美，澎湖送夕陽活動雲層過低，無法欣賞夕陽西下美景。（記者劉禹慶攝）

    由於天公不作美，澎湖送夕陽活動雲層過低，無法欣賞夕陽西下美景。（記者劉禹慶攝）

  • 澎湖各界嘉賓將氣球升起，送別2016年。（記者劉禹慶攝）

    澎湖各界嘉賓將氣球升起，送別2016年。（記者劉禹慶攝）

  • LED亮燈風浪板，成為送夕陽活動亮點。（記者劉禹慶攝）

    LED亮燈風浪板，成為送夕陽活動亮點。（記者劉禹慶攝）

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