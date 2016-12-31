角板山梅花越冷越開花 無障礙旅遊賞花不再卡卡

2016-12-31 18:36

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市復興區的角板山公園，占地約3公頃，種植有200多棵30年以上的梅樹，為北台灣最大的梅園之一，近日雪白梅花陸續綻放枝頭，散發陣陣香氣，預估再一星期，花況可達3、4成，市府觀光旅遊局打造無障礙旅遊環境，新鋪設140公尺長的無障礙步道工程已經完工，順勢把梅花季訂在1月6日至22日展開。

觀光旅遊局局長楊勝評表示，角板山擁有廣闊的梅園，其中更有一個水面終年如鏡的梅花湖，湖中有黃色萍蓬草花隨風搖曳，在梅花盛開之際，白色花瓣或倒影或飄落水面，黃白相映充滿詩意。

楊勝評說，以往繞湖賞景只能單線來回，總未能盡興，為能給遊客更多賞景的方位，以及營造全區無障礙空間的概念，新鋪此長140公尺的高架無障礙步道，可串聯全區步道共2公里長，總經費250萬元是一個小而美的工程。

梅花季期間，角板山行館前辦理草地遊戲活動，共有10款懷古遊戲可任君挑選外，賞梅區另設草地野餐區，提供中、西式兩款特色梅花野餐組供民眾現場預購。